Abant ve Gölcük'te kar kalınlığı 40 santimetreyi geçti
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Abant ve Gölcük'te kar kalınlığı 40 santimetreyi geçti

Anadolu Ajansı / İlhami Çetin - Haberler | Güncel

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant ve Gölcük tabiat parklarında kar yağışı etkili oluyor.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant ve Gölcük tabiat parklarında kar yağışı etkili oluyor.

Abant'ta 4 gündür aralıklarla devam eden yağışla kar kalınlığı yer yer 40 santimetreyi geçti. Abant Gölü'nün çevresinde bulunan ağaçlar ve tepeler beyaza büründü.

Kar yağışıyla tabiat parkında güzel manzara oluştu.

Tabiat parkına gelmek isteyen bazı tatilcilerin araçları yolda kaldı. Bazı vatandaşlar araçlarını kardan kurtarmak için çaba harcarken, bazıları ise araçlarını bırakarak göl çevresinde yürüyüş yaptı.

Gölcük Tabiat Parkı'nda da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar kalınlığının 40 santimetreyi geçtiği tabiat parkına gelenler, göl çevresinde yürüyüş yaptı, manzara karşısında fotoğraf çektirdi.

Bazı tatilciler ise kar yağışı altında mangal yakmayı tercih etti.

Abant ve Gölcük'te kar kalınlığı 40 santimetreyi geçti
Abant ve Gölcük'te kar kalınlığı 40 santimetreyi geçti
Abant ve Gölcük'te kar kalınlığı 40 santimetreyi geçti
Abant ve Gölcük'te kar kalınlığı 40 santimetreyi geçti

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

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