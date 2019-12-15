Abant'taki hamsi festivalinde öğrencilere 1 ton hamsi ikram edildi - BOLU
Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda düzenlenen 10. Geleneksel Abant Hamsi Festivali yoğun ilgi gördü.
Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda düzenlenen 10. Geleneksel Abant Hamsi Festivali yoğun ilgi gördü.
Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği ve Üniversiteli Trabzonsporlular Birliği tarafından düzenlenen festivale, 22 üniversiteden yaklaşık 3 bin öğrenci katıldı.
Öğrenciler, soğuk havaya aldırış etmeden horon teperek ve halay çekerek eğlendi.
Festivalde, öğrencilere 1 ton hamsi ikram edildi.