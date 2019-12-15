Abant'taki hamsi festivalinde öğrencilere 1 ton hamsi ikram edildi
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Abant'taki hamsi festivalinde öğrencilere 1 ton hamsi ikram edildi

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda düzenlenen 10. Geleneksel Abant Hamsi Festivali yoğun ilgi gördü.

15.12.2019 20:10 | Son Güncelleme: 15.12.2019 20:10
Abant'taki hamsi festivalinde öğrencilere 1 ton hamsi ikram edildi

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda düzenlenen 10. Geleneksel Abant Hamsi Festivali yoğun ilgi gördü.

Üniversiteli Trabzonsporlular Topluluğu tarafından düzenlenen festivale, 33 üniversiteden yaklaşık 3 bin öğrenci katıldı.

Öğrenciler, soğuk havaya aldırış etmeden horon teperek ve halay çekerek eğlendi.

Festivalde, öğrencilere 1 ton hamsi ikram edildi.

Kaynak: AA
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