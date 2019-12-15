Abant'taki hamsi festivalinde öğrencilere 1 ton hamsi ikram edildi
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Abant'taki hamsi festivalinde öğrencilere 1 ton hamsi ikram edildi

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda düzenlenen 10. Geleneksel Abant Hamsi Festivali yoğun ilgi gördü.

15.12.2019 17:06 | Son Güncelleme: 15.12.2019 17:40
Abant'taki hamsi festivalinde öğrencilere 1 ton hamsi ikram edildi

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda düzenlenen 10. Geleneksel Abant Hamsi Festivali yoğun ilgi gördü.

Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği ve Üniversiteli Trabzonsporlular Birliği tarafından düzenlenen festivale, 22 üniversiteden yaklaşık 3 bin öğrenci katıldı.

Öğrenciler, soğuk havaya aldırış etmeden horon teperek ve halay çekerek eğlendi.

Festivalde, öğrencilere 1 ton hamsi ikram edildi.

Kaynak: AA
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