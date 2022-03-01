Abant Tabiat Parkı yolunda heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor - Haberler

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Abant Tabiat Parkı yolunda heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor

AA, Zafer Göder - Güncel
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Abant Tabiat Parkı yolunda heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor

Abant Tabiat Parkı yolunda heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Abant Tabiat Parkı yolunda heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Tabiat parkı kara yolu güzergahında yağış ve kar sularının erimesi dolayısıyla heyelan meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine giden jandarma, Karayolları ve Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, kara yolunun Dereceören köyü mevkisinde oluşan heyelan alanında inceleme yaptı.

Heyelan yüzünden Abant Tabiat Parkı yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanırken, bölgede alternatif yol yapımı için çalışma başlatıldı.

Abant Tabiat Parkı yolunda heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor

Abant Tabiat Parkı yolunda heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor

Abant Tabiat Parkı yolunda heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor

Abant Tabiat Parkı yolunda heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor

AA / Zafer Göder - Güncel

Toprak Kayması, Jandarma, Abant, kar, Güncel, Haberler

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