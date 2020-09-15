Abant Tabiat Parkı üzerinde paraşütle uçtular
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Abant Tabiat Parkı üzerinde paraşütle uçtular

Bolu'da, Abant Tabiat Parkı'nda düzenlenen uçuş kampına katılan pilotlar yamaç paraşütüyle uçarak eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

Abant Tabiat Parkı üzerinde paraşütle uçtular
15.09.2020 00:57 | Son Güncelleme: 15.09.2020 01:02

Bolu'da, Abant Tabiat Parkı'nda düzenlenen uçuş kampına katılan pilotlar yamaç paraşütüyle uçarak eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

Bolu'da, havacılık eğitimi yönünden Türkiye'nin en elverişli bölgeleri arasında yer alan Abant Tabiat Parkı'nda Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Derneği tarafından "Güz Uçuş Kampı" düzenlendi. Dernek Başkanı İsmail Uçar ve pilotlar Yellice tepesi mevkiinden havalanarak yamaç paraşütüyle Abant semalarında uçtular. Hava koşullarının da uygun olması nedeniyle saatlerce havada kalarak Abant gölü ve yaylaların üzerinde uçan pilotlar eşsiz manzaranın keyfini çıkardı. Uçuş sırasında pilotların kameralarıyla çektikleri görüntülere kartpostallık manzaralar yansıdı. - BOLU

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Halife Hafter Bekir Pakdemirli Erol Mütercimler Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Kanye West Deniz Seki Ferhat Göçer
Spor Falcao Gökhan Töre Sergen Yalçın Mehmet Özdilek Malcolm Thomas
Daha Fazla Çocuk Milli Aydın Antalya
Şu an buradasınız: Abant Tabiat Parkı üzerinde paraşütle uçtular - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.9.2020 01:02:25. #1.14#
title