Abant Tabiat Parkı üzerinde paraşütle uçtular Bolu'da, Abant Tabiat Parkı'nda düzenlenen uçuş kampına katılan pilotlar yamaç paraşütüyle uçarak eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

Bolu'da, Abant Tabiat Parkı'nda düzenlenen uçuş kampına katılan pilotlar yamaç paraşütüyle uçarak eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

Bolu'da, havacılık eğitimi yönünden Türkiye'nin en elverişli bölgeleri arasında yer alan Abant Tabiat Parkı'nda Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Derneği tarafından "Güz Uçuş Kampı" düzenlendi. Dernek Başkanı İsmail Uçar ve pilotlar Yellice tepesi mevkiinden havalanarak yamaç paraşütüyle Abant semalarında uçtular. Hava koşullarının da uygun olması nedeniyle saatlerce havada kalarak Abant gölü ve yaylaların üzerinde uçan pilotlar eşsiz manzaranın keyfini çıkardı. Uçuş sırasında pilotların kameralarıyla çektikleri görüntülere kartpostallık manzaralar yansıdı. - BOLU

Kaynak: İHA