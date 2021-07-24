Abant Tabiat Parkı tatilcilerin akınına uğradı
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Abant Tabiat Parkı tatilcilerin akınına uğradı

Abant Tabiat Parkı tatilcilerin akınına uğradı
Anadolu Ajansı / İlhami Çetin - Haberler | Güncel

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda tatilciler yoğunluğa neden oldu.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda tatilciler yoğunluğa neden oldu.

Hafta sonunu değerlendirmek isteyenler Abant'ı tercih etti.

Bazı ziyaretçiler göl çevresinde yürüyüş yapıp ata ve faytona binerek bazıları ise belirlenen alanlarda piknik yaparak vakit geçirdi.

Tabiat parkının girişinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Öte yandan tabiat parkı içerisinde görev yapan atlı jandarma timleri ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

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