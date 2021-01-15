Abant Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler karın keyfini çıkardı
15.01.2021 16:13 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:52
Bolu'da kar yağışıyla beyaza bürünen Abant Tabiat Parkı'nda kartpostallık görüntüler oluştu.
Bolu'da kar yağışıyla beyaza bürünen Abant Tabiat Parkı'nda kartpostallık görüntüler oluştu.
Her mevsim ayrı görsel şölen sunan Abant Tabiat Parkı'nda, 3 gündür etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı.
Abant'a Bolu ve çevre illerden gelen günübirlikçi ziyaretçiler, karın keyfini çıkardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder