Abant Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler karın keyfini çıkardı
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Abant Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler karın keyfini çıkardı

15.01.2021 16:13 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:52

Bolu'da kar yağışıyla beyaza bürünen Abant Tabiat Parkı'nda kartpostallık görüntüler oluştu.

Bolu'da kar yağışıyla beyaza bürünen Abant Tabiat Parkı'nda kartpostallık görüntüler oluştu.

Her mevsim ayrı görsel şölen sunan Abant Tabiat Parkı'nda, 3 gündür etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı.

Abant'a Bolu ve çevre illerden gelen günübirlikçi ziyaretçiler, karın keyfini çıkardı.

Abant Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler karın keyfini çıkardı
Abant Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler karın keyfini çıkardı
Abant Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler karın keyfini çıkardı
Abant Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler karın keyfini çıkardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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