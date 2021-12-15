Abant Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Abant Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Haberler | Güncel

Abant Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı Ünlü tabiat parkında kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı Bolu'nun gözde turizm merkezi Abant Tabiat Parkı'nda etkili olan kar yağışıyla birlikte yeşil alanlar beyazlara büründü.

BOLU (İHA) - Abant Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı

Ünlü tabiat parkında kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

BOLU - Bolu'nun gözde turizm merkezi Abant Tabiat Parkı'nda etkili olan kar yağışıyla birlikte yeşil alanlar beyazlara büründü. Tatilcileri mest eden manzaraların oluştuğu Abant'ta kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu.

Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden birisi olan Abant Tabiat Parkı, gece saatlerinde başlayan etkisini artırarak devam eden kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. İstanbul ve Ankara gibi iki büyük metropole yakınlığıyla vatandaşların gözdesi olan tabiat parkına gelen tatilciler sabah uyandıklarında gördükleri kar manzarasıyla büyük mutluluk yaşadı. Tabiat parkında 15 santimetreyi bulan kar kalınlığı ve soğuk havaya aldırış etmeyen tatilciler etrafı karla kaplı göl çevresinde yürüyüş yaparak ve bol bol fotoğraf çektirerek beyaz örtünün tadını çıkardı.

Çanakkale'den tatil için Abant'a gelen Baran Yürük, "Abant'a ilk kez geliyorum. Doğası çok güzel olduğu için geldik. Kar yağışını da bekliyorduk. Beyaz örtüyle beraber çok daha güzel görünüyor" dedi.

Abant Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı

Abant Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı

Abant Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı

Bolu Dağı beyaza büründü! Bölgede karla karışık yağmur hakim

Bolu Dağı beyaza büründü! Bölgede karla karışık yağmur hakim

 İstanbul'da sokakta kılıçla gezen sarı kapüşonlu gencin sırrı çözüldü

İstanbul'da sokakta kılıçla gezen sarı kapüşonlu gencin sırrı çözüldü

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title