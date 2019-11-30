Abant'ta sis etkili oldu
Doğal güzellikleri ile ünlü Abant Tabiat Parkı'nda etkili olan sis eşsiz manzaralar oluşturdu.
30.11.2019 12:02 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:02
Doğal güzellikleri ile ünlü Abant Tabiat Parkı'nda etkili olan sis eşsiz manzaralar oluşturdu.
Her mevsim binlerce turistin gelerek, doğal güzelliklerini seyrettiği Abant'ta sis etkili oldu.
Bölgede bulunan tepelerin etrafını saran sis daha sonra göl çevresinde eşsiz bir manzara oluşturdu.
Tatil için Abant'ı tercih eden vatandaşlar gördükleri manzaraya hayran kaldı.
Kaynak: AA