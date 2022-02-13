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ABANT'TA ŞAMBRELLE KAYAK

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BOLU'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı'na gelen tatilciler, karla kaplı tepelerden şambrellerle kaymanın heyecanını yaşadı.

BOLU'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı'na gelen tatilciler, karla kaplı tepelerden şambrellerle kaymanın heyecanını yaşadı.

Abant Tabiat Parkı, hafta sonunda günübirlik gelen ziyaretçilerle dolup taştı. Özellikle Ankara ve İstanbul'dan Abant'a akın eden tatilciler, karla kaplı doğada yürüyüş yapıp, faytonlarla gezdi. Tatilcilerin bazıları da karlı tepelerden kaymanın heyecanını yaşadı. Bazı tatilciler, köylüler tarafından hazırlanan pistte şambrellerle kaydı. Dik ve kıvrımlı pistte hızla kayan tatilciler büyük keyif yaşadıklarını söyledi. Tatilcilerin, şambrelleri arka arkaya dizip birlikte kayması renkli görüntüler oluşturdu.

ABANT'TA ŞAMBRELLE KAYAK

ABANT'TA ŞAMBRELLE KAYAK

ABANT'TA ŞAMBRELLE KAYAK

ABANT'TA ŞAMBRELLE KAYAK

ABANT'TA ŞAMBRELLE KAYAK

ABANT'TA ŞAMBRELLE KAYAK

ABANT'TA ŞAMBRELLE KAYAK

ABANT'TA ŞAMBRELLE KAYAK

ABANT'TA ŞAMBRELLE KAYAK

ABANT'TA ŞAMBRELLE KAYAK

ABANT'TA ŞAMBRELLE KAYAK

ABANT'TA ŞAMBRELLE KAYAK

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Abant, Güncel, Haberler

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