Abant'ta kar yağışı - BOLU Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Bolu'ya 35 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkında gece başlayan kar yağışı devam ediyor.

Kar yağışıyla Abant'ın büyük bir kısmı beyaz örtüyle kaplandı.

Kar ve soğuk havanın etkisiyle daha önce buzla kaplanan tabiat parkındaki gölün yüzeyindeki buzlar ise eridi.

Kaynak: AA