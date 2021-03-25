BOLU Abant'ta kar kalınlığı 50 santime ulaştı
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BOLU Abant'ta kar kalınlığı 50 santime ulaştı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Abant'ta kar kalınlığı 50 santime ulaştıBOLU'da, doğa harikası Abant Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 50 santime ulaştı.

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Abant'ta kar kalınlığı 50 santime ulaştı

BOLU'da, doğa harikası Abant Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 50 santime ulaştı.

Abant Tabiat Parkı 3 gündür etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının devam ettiği Abant'ta yeşil alanlarda kar kalınlığı 50 santime ulaştı. Abant'a gelen tatilciler, beyaza bürünen göl çevresinde yürüyüp, doğa ile iç içe bir gün geçirdi. Karlar altındaki Abant'ta eşsiz manzaralar oluştu.

BOLU Abant'ta kar kalınlığı 50 santime ulaştı
BOLU Abant'ta kar kalınlığı 50 santime ulaştı
BOLU Abant'ta kar kalınlığı 50 santime ulaştı
BOLU Abant'ta kar kalınlığı 50 santime ulaştı
BOLU Abant'ta kar kalınlığı 50 santime ulaştı
BOLU Abant'ta kar kalınlığı 50 santime ulaştı
BOLU Abant'ta kar kalınlığı 50 santime ulaştı
BOLU Abant'ta kar kalınlığı 50 santime ulaştı
BOLU Abant'ta kar kalınlığı 50 santime ulaştı
BOLU Abant'ta kar kalınlığı 50 santime ulaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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