Abant'ta kar güzelliği
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Abant'ta kar güzelliği

15.01.2021 15:41 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:45
Abant'ta kar güzelliği

BOLU'da, doğa harikası Abant Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 30 santime ulaştı.

BOLU'da, doğa harikası Abant Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 30 santime ulaştı. Tabiat parkında seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıktı.

Abant Tabiat Parkı, Bolu'da 3 gündür etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Hafta içi olmasına rağmen parka ilgi gösteren ziyaretçiler, beyaza bürünen göl çevresinde yürüyüp, doğa ile iç içe gün geçirdi. Abant'ın eşsiz manzaraları güzel görüntüler oluşturdu. Tatilciler, Abant çevresinde fayton ve atlarla gezdi. Kar yağışının devam ettiği Abant'ta yeşil alanlarda kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu. Abant'ta gelen tatilciler, karla birlikte tabiat parkının daha güzel olduğunu söyledi.Abant'ta faytonculuk yapan köylüler de kar yağışını olumlu karşıladı. Faytoncu Hayrettin Türe, "Pandemi nedeniyle ziyaretçi gelmiyordu. Kar güzeldir. Her yer beyaza büründü. Her taraf kartpostallık. Çoktan beri kar yoktu, herkes kar gelsin diye bekliyordu. Herkes memnun kardan." dedi. 


Abant'ta kar güzelliği
Abant'ta kar güzelliği
Abant'ta kar güzelliği
Abant'ta kar güzelliği
Abant'ta kar güzelliği
Abant'ta kar güzelliği
Abant'ta kar güzelliği
Abant'ta kar güzelliği
Abant'ta kar güzelliği
Abant'ta kar güzelliği
Abant'ta kar güzelliği
Abant'ta kar güzelliği
Abant'ta kar güzelliği
Abant'ta kar güzelliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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