Abant'ta kaçak balık avlayan 3 kişiye para cezası uygulandı
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel
Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda kaçak balık avlayan 3 kişiye idari para cezası uygulandığı bildirildi.
Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda kaçak balık avlayan 3 kişiye idari para cezası uygulandığı bildirildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Abant Tabiat Parkı'nda av koruma kontrol faaliyeti yapıldığı belirtildi.
"Olta Balıkçılığı Koruma Kontrol Faaliyeti" kapsamında denetlenen 24 kişiden 3'üne idari işlem yapıldığı kaydedildi.
Açıklamada, Abant ve Gölcük Tabiat Parkları, Yedigöller Mili Parkı ve kent genelindeki denetim faaliyetlerinin jandarma ekipleriyle koordineli şekilde devam edeceği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder