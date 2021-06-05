Abant'ta jandarmadan drone ile Kovid-19 uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Abant'ta jandarmadan drone ile Kovid-19 uyarısı

Abant'ta jandarmadan drone ile Kovid-19 uyarısı
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda denetim yapan jandarma ekipleri, drone ile vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri konusunda uyarıyor.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda denetim yapan jandarma ekipleri, drone ile vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri konusunda uyarıyor.

Her dönem yurt içinden ve yurt dışından ziyaretçilerin ilgi odağı olan Abant'ta, Kovid-19 ile mücadelede kademeli normalleşmeye geçilmesiyle hareketlilik yaşanmaya başlandı.

Abant Tabiat Parkı'nda görev yapan jandarma ekipleri de hem vatandaşların huzur ve güvenini sağlamaya hem de Kovid-19 tedbirlerinin denetimine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Belirlenen noktalara yerleştirilen güvenlik kameralarını sürekli takip eden ekipler, kalabalık alanlarda bulunan ses sistemleri üzerinden anons yaparak vatandaşları uyarıyor.

Zaman zaman drone da kullanan ekipler, hem havadan tabiat parkının her noktasını kontrol etme imkanı buluyor hem de anonslarla Kovid-19 tedbirlerini hatırlatıyor.

Ekipler, drone ile yapılan anonslarla vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları uyarısında bulunuyor.

Abant'ta jandarmadan drone ile Kovid-19 uyarısı
Abant'ta jandarmadan drone ile Kovid-19 uyarısı
Abant'ta jandarmadan drone ile Kovid-19 uyarısı
Abant'ta jandarmadan drone ile Kovid-19 uyarısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

1700 kişinin öldürüldüğü 'Spyker' katliamının faili DEAŞ'lı terörist Bolu'da yakalandı (2)
1700 kişinin öldürüldüğü 'Spyker' katliamının faili DEAŞ'lı terörist Bolu'da yakalandı (2)
BİN 700 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KATLİAMA KATILAN TERÖRİST BOLU'DA YAKALANDI
BİN 700 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KATLİAMA KATILAN TERÖRİST BOLU'DA YAKALANDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Ziya Selçuk Meral Akşener Binali Yıldırım
Magazin Hadise Müge Anlı Burak Sergen Fahriye Evcen
Spor Mert Günok Ergin Ataman Merih Demiral Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Abant'ta jandarmadan drone ile Kovid-19 uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.06.2021 12:59:07. #1.13#

title