Abant'ta hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Abant'ta hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Abant'ta hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, hafta sonunda yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğradı.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, hafta sonunda yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğradı.

Ankara ile İstanbul arasında yer alan, yüzde 65'i ormanlarla kaplı, 200'e yakın göl ve göleti bulunan Bolu, tabiat parklarıyla da ilgi görüyor.

Merkeze yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan, temiz havası ve doğasıyla dikkati çeken Abant Tabiat Parkı, hafta sonu yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

Yoğunluk nedeniyle Abant Tabiat Parkı girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Günübirlik ve konaklamak için Abant'a gelen tatilciler, ata, faytona ve bisiklete bindi, göl çevresinde yürüyüş yaparak keyifli vakit geçirdi.

Belirlenen alanlarda ateş yakmadan piknik de yapan ziyaretçiler, bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Park çevresinde denetim yapan İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, salgın tedbirlerine uymaları ve orman yangınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda tatilcileri uyardı.

Abant'ta hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
Abant'ta hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
Abant'ta hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
Abant'ta hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

Sel bölgesinde kahreden olay! Kayıp ikizler, annelerinin gözleri önünde sele kapıldı
Sel bölgesinde kahreden olay! Kayıp ikizler, annelerinin gözleri önünde sele kapıldı
Şiddet davalarına bakan avukat Umur Yıldırım'a darp soruşturması: Omuz ve saçından tuttum
Şiddet davalarına bakan avukat Umur Yıldırım'a darp soruşturması: Omuz ve saçından tuttum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Murat Kurum İlham Aliyev Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Işın Karaca Serdar Ortaç Seren Serengil Mustafa Sandal
Spor Mesut Özil Lionel Messi Hakan Reçber Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Abant'ta hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 16:41:01. #1.16#

title