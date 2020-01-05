Abant'ta hafta sonu yoğunluğu
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Abant'ta hafta sonu yoğunluğu

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, günübirlik ya da konaklamak için gelen tatilcilerin ilgi odağı oldu.

05.01.2020 15:20 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:20
Abant'ta hafta sonu yoğunluğu

'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, günübirlik ya da konaklamak için gelen tatilcilerin ilgi odağı oldu.

ve gibi iki metropol kent arasında yer Abant, hafta sonu tatili için gelen yerli ve yabancı tatilcilerin gözde mekanı oldu.

Tatilciler, beyaza bürünen tabiat parkında göl çevresinde yürüyüş yaparak, ata ve faytona binerek, fotoğraf çektirerek ve şambrelle kayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Kaynak: AA
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