Abant hafta sonunda tatilcilerin ilgi odağı oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Abant hafta sonunda tatilcilerin ilgi odağı oldu

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, hafta sonunda yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğradı.

İSTANBUL (AA) - Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, hafta sonunda yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğradı.

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan, Ankara ve İstanbul gibi metropol şehirlere yakınlığıyla ilgi gören Abant, hafta sonu günübirlik ya da konaklamak için gelen çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

Abant'a gelen tatilciler, tabiat parkı girişinde ve göl çevresinde araç yoğunluğuna neden oldu.

Göl çevresinde yürüyüş ve piknik yaparak eşsiz manzaranın tadını çıkaran tatilciler, at ve faytona bindi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tabiat parkındaki oteller de yüzde 95 doluluk oranıyla hizmet verdi.

Abant hafta sonunda tatilcilerin ilgi odağı oldu

Abant hafta sonunda tatilcilerin ilgi odağı oldu

Abant hafta sonunda tatilcilerin ilgi odağı oldu

Meteoroloji 12 Ocak Çarşamba gününü işaret etti: Sıcaklık 10 derece birden düşecek, İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji 12 Ocak Çarşamba gününü işaret etti: Sıcaklık 10 derece birden düşecek, İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

 İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde skandal görüntü! 3 öğrenci Atatürk posterini bıçakla parçaladı

İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde skandal görüntü! 3 öğrenci Atatürk posterini bıçakla parçaladı

 Göz gözü görmüyor! İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı

Göz gözü görmüyor! İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title