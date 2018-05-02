Abant Gölü'ne 100 Bin Abant Alası Bırakıldı

Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Abant Tabiat Parkı içindeki göle 100 bin Abant alası yavrusu bırakıldı.

Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Abant Tabiat Parkı'nda bulunan bir otelde düzenlenen "Tabiatın Kalbi Bolu Çalıştayı"na gelen Orman ve Su İşleri Bakanlı Veysel Eroğlu, otel önünde açılan yöresel sergi alanlarını ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Eroğlu, daha sonra, Bolu Valisi Aydın Baruş ve Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ile Abant Alabalık Üretim Merkezi'nde üretilen 100 bin Abant alası yavrusunu iskeleden göle bıraktı.

Abant'ın Bolu'nun en güzel mekanı olduğunu belirten Eroğlu, şu anda göle yavru balıkları bıraktıklarını, bu balığa çok özel, endemik bir tür olan Abant alası denildiğini söyledi.

Bakan Eroğlu, 2004 yılında 54 bin 420 balık, 19 bin kanatlı hayvanı doğaya bıraktıklarını hatırlatarak, "Doğa Koruma ve Milli Parklar bu sayıyı çok arttırdı. 2017 yılında 4 milyon 274 bin adet balık salmaya başladık." şeklinde konuştu.

Kanatlı hayvanların da çok önemli olduğuna dikkati çeken Eroğlu, "Keklik ve sülün gibi hayvanlar çok önemli. Bunlar doğadan çekildiği zaman süne ürüyor. Süne ile mücadele kimyasal maddelerle yapılıyor. Biz bunu keklik ve sülün üretimini arttırmak suretiyle çözüyoruz. Yok olma tehlikesinde olan bazı türler var." dedi.

Eroğlu, kelaynak kuşlarının yok olma tehlikesi içerisindeyken üretim merkezi sayesinde sayılarının çoğaldığını, kanatlı hayvan sayısında geçen sene 113 bin 970 kanatlı hayvanın üretilerek doğaya salındığını, bunun 100 binden fazlasının keklik olduğunu aktardı.

Bakan Eroğlu, Bolu genelinde de geçen yıl 500 bin balık ile bin 700 kanatlı hayvanın doğal yaşam alanına bırakıldığını ifade etti.