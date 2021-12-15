Abant, beyaz örtüyle kaplandı

BOLU'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı, bu sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Tabiat parkında eşsiz kar manzaraları oluştu.

Abant Tabiat Parkı, bu sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Kar, Abant'ta güzel görüntüler oluşturdu. Hafta içi olması nedeniyle Abant'a gelen az sayıdaki tatilci, Abant Gölü çevresinde yürüyüp, fotoğraf çektirdi. Abant'ta yeşil alanlarda kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu. Tatilciler, Abant'taki kar manzaralarına ve eşsiz doğaya hayran kaldı. Bölgede kar yağışının devam etmesi bekleniyor.