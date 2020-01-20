20.01.2020 15:23 | Son Güncelleme: 20.01.2020 18:30

Abant'a yarı yıl tatilinde ziyaretçi akını

BOLU'nun doğa harikalarından Abant Tabiat Parkı, yarı yıl tatilinde, tatilcilerin akınına uğradı. Otellerdeki doluluk oranı yüzde yüzü bulurken, günü birlik tatilciler de karla kaplı tepelerden şambrellerle kaymanın heyecanını yaşadı.

Abant Tabiat Parkı sömestr tatilinde tatilcilerin gözdesi oldu. Tabiat parkı ile çevresinde bulunan otellerde doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Günübirlik gelen ziyaretçilerle birlikte Abant dolup taştı. Özellikle Ankara ve İstanbul'dan Abant'a akın eden tatilciler, karla kaplı büyüleyici doğada yürüyüp, faytonlarla gezdi. Tatilcilerin bazıları da karlı kaplı tepelerden kaymanın heyecanını yaşadı. Tatilciler, köylüler tarafından hazırlanan pistte şambrellerle kaydı. Bir hayli dik ve kıvrımlı pistte hızla kayan tatilciler büyük keyif yaşadı. Özellikle şehir dışından gelen tatilciler Abant'a hayran kaldıklarını söyledi.

Kaynak: DHA

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