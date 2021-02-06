Abant'a yalnızca yabancı turistler girebildi
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Abant'a yalnızca yabancı turistler girebildi

06.02.2021 15:10 | Son Güncelleme: 06.02.2021 15:15
Abant'a yalnızca yabancı turistler girebildi

BOLU'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı, hafta sonu kısıtlaması nedeniyle boş kaldı.

BOLU'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı, hafta sonu kısıtlaması nedeniyle boş kaldı. Otellerde kalan tatilcilerin dışarıya çıkmasına izin verilmezken, yalnızca yabancı turistler Abant'a girebildi.

Batı Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden, her mevsim ayrı güzelliği olan Abant Tabiat Parkı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı. Özellikle Ankara ve İstanbul'dan gelenlerin ziyaret ettiği, kent merkezine 42 kilometre uzaklıkta olan Abant Tabiat Parkı'na kısıtlama nedeniyle vatandaşların girişine izin verilmedi. Ayrıca tatil için Abant'taki otellere konaklama için gelenlerin otelden dışarıya çıkmasına da izin verilmedi. Abant'a yalnızca yabancı turistlerin girişine ve göl çevresinde dolaşmasına izin verildi. Yabancı turistler, sakinliğin hakim olduğu Abant'ta manzaranın keyfini çıkardı. Yabancı turistlerin fotoğraf çekilmek için maskelerini çıkardıkları görüldü.


Abant'a yalnızca yabancı turistler girebildi
Abant'a yalnızca yabancı turistler girebildi
Abant'a yalnızca yabancı turistler girebildi
Abant'a yalnızca yabancı turistler girebildi
Abant'a yalnızca yabancı turistler girebildi
Abant'a yalnızca yabancı turistler girebildi
Abant'a yalnızca yabancı turistler girebildi
Abant'a yalnızca yabancı turistler girebildi
Abant'a yalnızca yabancı turistler girebildi
Abant'a yalnızca yabancı turistler girebildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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