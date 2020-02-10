Abant'a ulaşım sağlanmaya başladı (2)
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Abant'a ulaşım sağlanmaya başladı (2)

Kar temizleme çalışmasından görüntüler Abant'tan görüntüler Gelen ziyaretçilerden görüntüler BOLU - Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Tabiat Parkı'na, yoğun kar yağışının ardından yeniden ulaşım sağlanmaya başladı.

10.02.2020 22:02 | Son Güncelleme: 10.02.2020 22:04
Abant'a ulaşım sağlanmaya başladı (2)

Kar temizleme çalışmasından görüntüler

Abant'tan görüntüler

Gelen ziyaretçilerden görüntüler BOLU - Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Tabiat Parkı'na, yoğun kar yağışının ardından yeniden ulaşım sağlanmaya başladı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Abant'a ulaşım sağlanmaya başladı (2)
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