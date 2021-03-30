Abana Tarih ve Kültür Evi yeniden ziyaretçiye açıldı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde uzun süredir kapalı olan "Tarih ve Kültür Evi", yeniden ziyaretçi kabulüne başladı.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde uzun süredir kapalı olan "Tarih ve Kültür Evi", yeniden ziyaretçi kabulüne başladı.

Kaymakamlık bahçesinde bulunan ve içinde ilçeye ait eski eşya, bilgi ve belgelerin bulunduğu yer, Kaymakamlık tarafından yapılan bakım ve onarım çalışmalarının ardından yeniden hizmete sunuldu.

Kaymakam Tuğçe Yılmaz, AA muhabirine, açılışını gerçekleştirdikleri kültür evinin ziyaretçilerini beklediğini söyledi.

Mesai saatleri içinde bir personelin kültür evinde hazır bulunacağını belirten Yılmaz, "Hem ilçe sakinlerimizin hem de ilçemize dışarıdan gelen ziyaretçilerimiz kültür evini bugünden itibaren ziyaret edebilecek. Burada çok kıymetli eserler var. Herkesin bunlardan faydalanmasını istiyoruz." dedi.

Açılışa Belediye Başkanı Yunus Akgül, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Erdal Aksu, Emniyet Amiri Ahmet Talha Özder, kurum müdürleri de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel