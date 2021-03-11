Abana'da vatandaşlara 1500 meyve fidanı dağıtıldı
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Abana'da vatandaşlara 1500 meyve fidanı dağıtıldı

11.03.2021 10:05 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:11
Abana'da vatandaşlara 1500 meyve fidanı dağıtıldı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde "Orman Haftası" etkinlikleri kapsamında vatandaşlara 1500 fidan dağıtıldı.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde "Orman Haftası" etkinlikleri kapsamında vatandaşlara 1500 fidan dağıtıldı.

Orman İşletme Şefliğince Kaymakam Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Yunus Akgül, Emniyet Amiri Ahmet Talha Özder, Bozkurt Orman İşletme Müdürü Mehmet Aktaş, Orman İşletme Şefi Aydoğan Yaman'ın katılımıyla gerçekleştirilen fidan dağıtımında ahlat, erik, badem, ceviz, kestane ve kiraz fidanları toprakla buluşturulmak üzere vatandaşlara verildi.

Kaymakam Yılmaz, AA muhabirine, önce orman yangını ardından ise yoğun kar yağışı nedeniyle ilçenin orman varlığında büyük zarar meydana geldiğini söyledi.

Hem doğaya yeni fidanlar kazandırmak hem de Orman Haftası'nı kutlamak üzere program organize edildiğini anlatan Yılmaz, "Orman İşletme Şefliğimizin organizasyonuyla dağıtımını yaptığımız fidanların doğaya nefes olmasını, bereketli ürünlü olmasını diliyoruz." dedi.

Yılmaz, kaymakamlık bahçesinde mavi ladin fidanını da toprakla buluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel

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