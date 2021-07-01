Abana'da turizm sezonu öncesi temizlik kampanyası başlatıldı
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Abana'da turizm sezonu öncesi temizlik kampanyası başlatıldı

Abana'da turizm sezonu öncesi temizlik kampanyası başlatıldı
Anadolu Ajansı / Semih Yüksel - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Abana ilçesinde Turizm Derneğinin organizasyonuyla temizlik kampanyası düzenlendi.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde Turizm Derneğinin organizasyonuyla temizlik kampanyası düzenlendi.

Kaymakamlık ve belediyenin de destek verdiği etkinlik kapsamında Kaymakam Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Yunus Akgül, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Erdal Aksu, Emniyet Amiri Ahmet Talha Özder, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar sahil şeridi ile yeşil alanlardaki çöpleri topladı.

"Temiz Abana, mutlu insanlar" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında öğrencilere uçurtma hediye edildi.

Kaymakam Yılmaz, AA muhabirine, temizlik kampanyasına öncülük eden Turizm Derneğine ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Temiz çevre konusunda herkesi duyarlı olmaya davet eden Yılmaz, bu konuda vatandaşlardan destek beklediklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel

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