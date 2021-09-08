Abana'da selin izleri silindi

KASTAMONU'nun Abana ilçesine Bozkurt'taki sel sonrası gelen atıklar temizlendi.

KASTAMONU'nun Abana ilçesine Bozkurt'taki sel sonrası gelen atıklar temizlendi.

Bozkurt ilçesini vuran 11 Ağustos'taki sel felaketinde Ezine Çayı'nın taşıdığı atıklar, Abana ilçesindeki sahilde kirliliğe yol açtı. Bölgede çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, sahilde temizlik çalışması yaptı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 241 personelin katıldığı çalışmada sahile biriken kütük, odun parçaları ve diğer atıklar toplandı. Böylece liman bölgesinden ilçe merkezine kadar olan sahil, eski görünümüne kavuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Yılmaz