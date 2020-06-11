Abana'da radarla hız denetimi Kastamonu'nun Abana ilçesinde polis ekiplerince radarla hız denetimleri yapıldı.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde polis ekiplerince radarla hız denetimleri yapıldı.

Kent giriş ve çıkışında gerçekleştirilen uygulamalarda hız ve kural ihlali yapan sürücüler tespit edilerek ilgili kanunlar kapsamında işlemleri yapıldı.

Yaz sezonu öncesi ilçeye giriş çıkışların artacağı bugünlerde denetimleri yoğunlaştıran ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşları maske kullanımı ve sosyal mesafeye uymaları konusunda da uyardı.

Ekipler, denetimlerin yoğun bir şekilde devam edeceğine dikkati çekerek, sürücülerin kurallara uymalarını istedi.

Kaynak: AA