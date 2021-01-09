Abana'da örtü yangını söndürüldü
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Abana'da örtü yangını söndürüldü

09.01.2021 12:29 | Son Güncelleme: 09.01.2021 12:32
Abana'da örtü yangını söndürüldü

Kastamonu'nun Abana ilçesinde çıkan örtü yangını,, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde çıkan örtü yangını,, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Göynükler köyündeki tarlanın bir bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşlarca yapılan ihbarın ardından bölgeye Abana Belediyesine ait arazöz ve itfaiye personeli yönlendirildi.

Ekipler, yangını tarlanın kenarındaki evlere ulaşmadan kontrol altına aldı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel

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