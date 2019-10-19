Abana'da "kestane kebap" etkinliği

19.10.2019 17:14

Kastamonu'da kestanesiyle ve balıyla ön plana çıkan Abana ilçesinde geleneksel yöntemle kebap yapılan 500 kilogram kestane vatandaşlara ikram edildi.

Abana Belediyesince, Hasan Doğan Meydanı'nda gerçekleştirilen kestane şenliğinde, fırın ve ocaklarda kebap haline getirilen kestanenin dağıtımı gerçekleştirildi. Üç farklı noktadan halka ikram edilen kestaneler, kısa sürede tüketildi.

Etkinlikte, eğrelti otlarının yakılmasıyla geleneksel yöntemle pişirilen kestanelere de ilgi yoğun oldu.



Abana Belediye Başkanı Yunus Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede bol miktarda yetişen kestanenin tanıtımı için şenlik düzenlediklerini belirtti.

Kestanenin, doğanın sunduğu en güzel nimetlerden biri olduğuna dikkati çeken Akgül, şöyle konuştu:

"İlçemizde bol miktarda olan kestane hem balı hem de ürünüyle önem taşıyor. Bizler de bu değerlerimizi ön plana çıkarmak için çalışma yapmaya başladık. Literatürde 'kuzu kestane' olarak geçen çok lezzetli ürünlerimizi halkımız ve misafirlerimizle paylaşmak istedik. Katılım oldukça güzeldi, bundan sonraki süreçte de Abana'nın ekonomik açıdan önem taşıyan ürünlerini ön plana çıkarmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA