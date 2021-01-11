Abana'da kapalı halı saha çalışmaları
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Abana'da kapalı halı saha çalışmaları

11.01.2021 12:15 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:18
Abana'da kapalı halı saha çalışmaları

Kastamonu'nun Abana ilçesinde kapalı halı saha projesinin uygulama çalışmalarına başlandı.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde kapalı halı saha projesinin uygulama çalışmalarına başlandı.

Harmason mevkisindeki şehir stadyumunun yan tarafındaki boş alana inşa edilen sahanın iki ay içinde tamamlanarak sporseverlerin hizmetine sunulması hedefleniyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Yunus Akgül, AA muhabirine, sahanın tamamlanmasıyla bölgenin spor salonu ve şehir stadyumuyla bir spor kompleksi haline dönüşeceğini söyledi.

Yüklenici firmanın alandaki çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürdüğünü anlatan Akgül, "Yaklaşık iki ay gibi bir sürede buradaki çalışmaların tamamlanmasıyla Abana, yeni halı sahasına kavuşacak. Sahanın ilçemize ve futbolseverlere hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel

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