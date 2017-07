Abana'da Kan Bağışı Kampanyası

Türk Kızılay'ı Kastamonu Kan Bağışı Merkezi, Abana ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenledi.



Kızılay Abana Şube Başkanı Musa Erat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde konuşlandırılan mobil araçta gerçekleştirilen etkinlikte 100 ünite kan toplandığını belirtti.





Ağustos ayı içerisinde yeni bir kampanya daha düzenleyeceklerini anlatan Erat, "Her an herkesin acil kana ihtiyacı olabilir. Bundan dolayı sağlık durumu kan vermeye müsait olan her vatandaşlarımızı, Kızılay'ın kan bağışı kampanyalarına destek vermeye davet ediyoruz." diye konuştu.





Etkinliğin yapıldığı aracı ziyaret eden Belediye Başkanı Altan Erdoğan ise, yapılan bağışların önemine işaret ederek, kampanyaya destek veren vatandaşlara teşekkür etti.