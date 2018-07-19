Abana'da İş Yerinden Hırsızlık İddiası

Abana ilçesindeki bir tatil köyünde hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı.

Kamil Demircioğlu Caddesi üzerindeki kapalı olan turistik tesise giren zanlılar, çok sayıda banyo bataryası ve musluk ile alkol şişesi, bakır semaver, parfüm ve hediyelik eşyayı alarak iş yerinden uzaklaştı.

İş yeri sahibinin olayı fark ederek polise haber vermesi üzerine Abana Emniyet Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yeşilyuva mevkisinde şüpheli araç ve kişileri gören ekipler, yaptığı incelemede iş yerinden çalındığı belirlenen malzemeler ve araca el koyarak, G.K, H.S. ve İ.A'yı gözaltına aldı.

Zanlılar, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.