Abana'da Bayram Pilavı Geleneği

Abana ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayram pilavı geleneği sürdürüldü.

Belediyenin ev sahipliğinde, ilçe merkezinde gerçekleşen etkinlikte 750 kilogram pirinç, 400 kilogram etten hazırlanan yaklaşık 10 bin kişilik etli pilav, ayranla vatandaşlara ikram edildi.

Abana Belediye Başkanı Altan Erdoğan, programda gerçekleştirdiği halk toplantısında, vatandaşların bayramını tebrik ederek, bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İlçede birçok projenin hayata geçirildiğine işaret eden Erdoğan, "Hali hazırda birçok alanda projelerimiz devam ediyor. İnşallah, Abana'yı çevresinde aranan, bölgesinde söz sahibi bir ilçe konumuna getireceğiz. Bu mübarek günde ilçemize hizmette bulunan merhum Belediye Başkanımız Rıdvan Oyar başta olmak üzere, ahirete intikal etmiş başkanlarımızı, belediye çalışanlarımızı, ilçemizin bugünlere ulaşmasını sağlayan değerli büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bir vatandaşın çevre temizliği konusundaki sorusuna ise, "Temizlik önce insanda başlar. Bizler ne kadar çevreye duyarlı olursak, etrafı nasıl bulmak istiyorsak öyle bırakırsak ilçemiz temiz olur. Şu an belediyemizin ve devletimizin tüm imkanları temizlik konusunda seferber edilmiş durumda. Vatandaşlar olarak bizler de üzerimize düşeni yapmalıyız." dedi.

Programa, AK Parti İlçe Başkanı Murat Baş, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.