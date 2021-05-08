Abana'da bal ormanı kuruldu
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Abana'da bal ormanı kuruldu

Abana'da bal ormanı kuruldu
Anadolu Ajansı / Semih Yüksel - Haberler | Güncel

Kastamonu'da kestane balı üretimiyle ön plana çıkan Abana ilçesinde arıcılığın desteklenmesi amacıyla bal ormanı kuruldu.

Kastamonu'da kestane balı üretimiyle ön plana çıkan Abana ilçesinde arıcılığın desteklenmesi amacıyla bal ormanı kuruldu.

Abana Orman İşletme Şefliği tarafından uygulanan proje kapsamında Çayırcık Mahallesi'nde kestane balı ormanı olarak tescil edilen 35 hektarlık alana arı yetiştiricileri için kovan yeri açılarak, arılar için faydalı bitkiler toprakla buluşturuldu.

Yaklaşık 5 bin kovan kapasiteli alanın açılmasıyla kestane balındaki üretim miktarının da artırılması hedefleniyor.

Fidan dikim programına katılan Kaymakam Tuğçe Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kestane balı üretiminin yalnızca Abana için değil tüm sahil bölgesi için önemli olduğunu belirtti.

Bal ormanı projesinin de üreticilerin desteklenmesi noktasında çok önemli bir gelişme olduğunu anlatan Yılmaz, "Orman İşletme Şefliğimizin çalışmaları neticesinde ülkemizdeki 596 bal ormanından bir tanesi ilçemizde kuruldu. Bizler de bu alana üreticilerimizi ve bu işi yapmak isteyen vatandaşlarımızı desteklemek amacıyla fidan dikerek, can suyunu verdik. İnşallah, bu fidanlar arıcılık faaliyetlerinin artmasına vesile olacaktır. Hayırlı, uğurlu olsun diyoruz." ifadelerini kullandı.

Fidan dikimine Belediye Başkanı Yunus Akgül, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Erdal Aksu, Emniyet Amiri Ahmet Talha Özder, Bozkurt Oman İşletme Müdürü Mehmet Aktaş, İşletme Müdür Yardımcısı Ali Kabaoğlu, Abana Orman İşletme Şefi Aydoğan Yaman ve Mahalle Muhtarı Cafer Yeşil de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel

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