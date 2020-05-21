Abana'da "anız ateşi" uyarısı Abana Kaymakamlığı, havaların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle anız ve ateş yakılmama için uyarıda bulundu.

Abana Kaymakamlığı, havaların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle anız ve ateş yakılmama için uyarıda bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, çevre ve orman zararına yol açan anız yakma ile ilgili vatandaşların gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiği vurgulandı.

Ateş ve anız yakanlar hakkında gerekli işlemlerin uygulanacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yasağa uymayanlar hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tebliğine göre anız yakanlara her dekar için 60 lira 11 kuruş idari para cezası uygulanacak olup, anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılacaktır. Ayrıca Orman Kanunu'nun ilgili cezai müeyyideleri yapılacaktır. Vatandaşlarımızın anız yangınlarını görmeleri halinde orman, itfaiye, polis ve jandarma ihbarda bulunmaları önem arz etmektedir."

Kaynak: AA