Abana Belediye Başkanı Akgül'e ziyaret Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek ve Şenpazar Belediye Başkanı Cem Çınar, Abana Belediye Başkanı Yunus Akgül'ü ziyaret etti.

Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek ve Şenpazar Belediye Başkanı Cem Çınar, Abana Belediye Başkanı Yunus Akgül'ü ziyaret etti.

Akgül tarafından karşılanan Civelek ve Çınar, makam ziyaretinin ardından belediyenin devam eden yatırımlarını inceledi.

Meydan projesi, çocuk oyun kompleksi, tatil köyü ve kent ormanı ile belediye sosyal tesislerini gezen Civelek ve Çınar'a Akgül tarafından bilgi verildi.

Akgül, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Devam eden belediye yatırımlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Akgül, verimli bir program geçirdiklerini söyledi.

Kaynak: AA