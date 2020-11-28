ABAD katkısıyla Erzincan'da bir dizi proje hayata geçirildi
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ABAD katkısıyla Erzincan'da bir dizi proje hayata geçirildi

28.11.2020 09:08 | Son Güncelleme: 28.11.2020 09:13
ABAD katkısıyla Erzincan'da bir dizi proje hayata geçirildi

Anadolu Bilgelerini Araştırma Derneğinin (ABAD) katkılarıyla Erzincan'da bir dizi proje hayata geçirildi.

Anadolu Bilgelerini Araştırma Derneğinin (ABAD) katkılarıyla Erzincan'da bir dizi proje hayata geçirildi.

Erzincan'da bu kapsamda 150 adet ceviz ağacı dikimi ve Erzincan Bilgeleri adlı çocuk hikaye kitabının tanıtımı yapıldı. ABAD gönüllüleri tarafından Erzincanlı çocuklara hediye edilmek üzere, söz konusu hikaye kitabından 100 adet ve yine Erzincanlı çocuklara hediye edilmek üzere 10 adet tablet bilgisayarın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslimi gerçekleştirildi.

ABAD katkılarıyla, Erzincan Orman İşletmeleri Müdürlüğü ve Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de destekleriyle ceviz ağacı dikimi gerçekleştirildi. ABAD gönüllüleri tarafından satın alınan 150 tane ceviz ağacı Erzincan'ın Keklik Kayası Köyünde toprakla buluşturuldu. Ceviz ağacı dikimine ABAD yönetim kurulu başkanı Ayşe Figen Tan, Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Erzincan Bilgeleri çocuk kitabının yazarı Harun Sarıgül ve birçok okul müdürüyle öğretmen de katıldı. Orman İşletmelerinin belirlemiş olduğu alanda yapılan dikim neticesinde, ceviz ağaçlarından elde edilecek gelirlerin Keklik Kayası Köyünün kalkınmasına yardımcı olması amaçlanıyor.

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Projeler kapsamında yazar Harun Sarıgül tarafından kaleme alınan ve Erzincan'ın yetiştirmiş olduğu beş gönül eri bilgenin hayatına yer verilen "Erzincan Bilgeleri" adlı çocuk hikaye kitabının tanıtımı yapıldı. Anadolu'nun kültür havzalarından biri olan Erzincan'ımızda birçok arif yaşamış, hem nasihatleriyle hem de yaşantılarıyla insanları doğruya, iyiye ve güzele davet etmişlerdir. Bu kitapta da Erzincan'da yetişen bilgelerin hayat hikayeleri çocuklarımız için masal tadında ele alınmıştır. Yazarı tarafından imzalanan 100 adet kitap ilkokullara dağıtılmak üzere, ABAD başkanı tarafından Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne hediye edildi. Bu eserle beraber Sevda Urfa'nın kaleme aldığı Çorak Dağın Geyikleri (190 adet) ve Firdevs Kapusızoğlu'nun kaleme aldığı Kanatlandım Kuş Oldum (176 adet) adlı hikaye kitapları da ABAD gönüllüleri tarafından Erzincanlı çocuklara hediye edildi.

Yazar Harun Sarıgül ve ABAD'ın da destekleriyle geliştirilen Spor Lisesi kütüphanesine de ziyaret gerçekleştirildi. Okul Müdürü Hayati Doğan tarafından ABAD başkanı Ayşe Figen Tan'a ve İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'e, kütüphane ve okulda yapılan diğer projeler hakkında bilgi verildi. Spor Lisesinin kitaba verdiği önemi vurgulayan Hayati Doğan, "Her öğrencimizin cebinde kendi kimliği gibi taşıdığı bir kitabı var." diyerek öğrencilerin kitaba olan sevgilerini bu sözlerle dile getirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ve ABAD başkanı Ayşe Figen Tan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'u ve ardından Erzincan Valisi Mehmet Makas'ı ziyaret ederek yapılacak projeler ve ortak protokoller hakkında görüşmelerde bulundular. "Kökten Tomurcuğa Erzincan" adıyla hazırlanan proje hakkında bilgiler veren Aziz Gün söz konusu projeye ABAD'ın da destek olması temennisinde bulundu. Görüşmelerde konuşulan diğer bir konu ise 2021 yılının UNESCO tarafından vuslatının 700. senesi anısına Yunus Emre yılı ilan edilerek UNESCO tarafından anma programına dahil edilmesidir. Anadolu irfanına önemli katkıları olan Yunus Emre'nin Erzincan'da yapılacak çeşitli faaliyetlerle anılması da görüşmelerde alınan diğer kararlar arasında yer aldı. - ERZİNCAN

ABAD katkısıyla Erzincan'da bir dizi proje hayata geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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