Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası - Hatay

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde düzenlenen Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda başpehlivanlığı İsa Göçen kazandı.

18. Geleneksel Yayladağı Kültür ve Aba Güreşi Festivali kapsamında Yayladağı ilçesine bağlı Şenköy Mahallesi'ndeki güreş alanında düzenlenen organizasyon, final maçlarıyla son buldu.

Yayladağı Belediyesi ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Hatay İl Temsilciliğince 11 sıklette yapılan organizasyonda 8 ilden 630 sporcu mücadele etti.

Kıyasıya mücadelelere sahne olan şampiyonada rakibi Enes Bandırma'yı yenen İsa Göçen, başpehlivan unvanını kazandı.

50 bin lira para ödüllü organizasyonda dereceye girenlere ödülleri, protokol üyeleri tarafından verildi.

Şampiyonayı, Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, Hatay Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, AK Parti Hatay milletvekilleri Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Şanverdi, Sabahat Özgürsoy Çelik, MHP Hatay Milletvekili Lütfü Kaşıkçı, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Kalkan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Emrullah Taşkın ve çok sayıda sporsever takip etti.

Kilolarında birinci olan diğer sporcular ise şunlar:

35 kilo: Mahmut Can Çalışkan

40 kilo: Umut Eren Yılmaz

45 kilo: Metin Gülücü

50 kilo: Yavuzhan Karadoğaner

55 kilo: Ferhat Kılıç

60 kilo: Gülam Resul Kılıç

65 kilo: Fatih Önalan

70 kilo: Hasan Hüseyin Sağlam

75 kilo: Oğuz Doğruer

80 kilo: Mehmet Çağatay