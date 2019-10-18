AB zirvesinden çıkan sonuçlar neler: Türkiye, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk hakkında neler söylendi?

18.10.2019 17:27

Uluslararası Kamuoyunun yakından takip ettiği tarihi Avrupa Birliği Liderler Zirvesi sona erdi. 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını Brüksel'de bir araya getiren iki günlük zirvede Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın üyelik müzakerelerine başlaması bloke edildi. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude bu kararaı 'tarihi bir hata' olarak niteledi.



Zirvede Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı da ele alındı. harekat nedeniyle Türkiye'ye tepki çıkan zirvede, operasyonun durudurulması ve Türk askerlerinin bölgeden çekilmesi için çağrı yapıldı. Euronews.com'da Görüntüle