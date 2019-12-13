AB Zirvesi sona erdi

13.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:02

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, İngiltere'deki erken genel seçim sonuçları dolayısıyla Başbakan Boris Johnson'ı tebrik ettiğini belirterek, "İngiliz Parlamentosunun Brexit Ayrılık Anlaşmasını en kısa zamanda oylamasını bekliyoruz." dedi.

Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Brüksel'de düzenlenen AB Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

İngiltere'de gerçekleştirilen genel seçim sonuçları dolayısıyla Başbakan Johnson'ı tebrik ettiğini vurgulayan Michel, bunun net bir zafer olduğunu belirterek, İngiliz Parlamentosunun Brexit Ayrılık Anlaşmasını en kısa zamanda oylaması gerektiğine dikkati çekti.

Brüksel'in Brexit'te sonraki aşamaya geçmeye hazır olduğunu kaydeden Michel, "İngiltere ile gelecekte de güçlü stratejik ilişkimizi sürdürmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Liderler ekonomik konuları görüştü

Michel, liderlerin Avro Bölgesi ekonomisindeki durumu da değerlendirdiklerini belirterek, bu konuda geleceğe yönelik stratejik yaklaşım geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Avro Bölgesi'nin kurtarma fonu olan Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) anlaşmasının güncellenmesi konusunu ele aldıklarını anlatan Michel, "ESM konusunda kısmı uzlaşı sağlamıştık. Avro Grubu'nun bu alanda teknik seviyede çalışmalar sürdürmesi çok önemli." diye konuştu.

Michel, bankacılık birliğinin geliştirilmesi ve Avro Bölgesi bütçesi kurulması konularını da değerlendirdiklerini kaydetti.

Avro para biriminin uluslararası konumunun güçlendirilmesi için atılacak adımların da görüşüldüğünü söyleyen Michel, avro kullanımını yaygınlaştırmanın önemine işaret etti.

"Brexit'te süre kısa program yoğun" mesajı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Johnson'ı tebrik ederek, Brexit'in gerçekleşmesi için önlerinde "kısa bir zaman ve yoğun bir program" olduğunu söyledi.

İngiltere ve AB'nin ortak sınamalarla karşı karşıya olduğuna dikkati çeken von der Leyen, taraflar arasındaki iş birliğinin sürdürülmesinin önemini vurguladı.

"Güçlü avroya ihtiyaç var"

Von der Leyen, "Avrupa'nın daha güçlü bir avro para birimine ihtiyacı var. Biz en büyük küresel piyasa ve en büyük yatırımcıyız ancak halen bu konuda eksiklerimiz var." diye konuştu.

Avronun küresel pozisyonunun güçlendirilmesinin öncelikli bir başlık olduğuna dikkati çeken Von der Leyen, "Bu konudaki çalışmaları artırmalı, sermaye piyasası birliğini güçlendirmeli ve bankacılık birliğinde ilerlemeliyiz." dedi.

Von der Leyen, Avro Bölgesi bütçesi kurulması hakkındaki çalışmaların yakın zamanda tamamlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Sonuç bildirgesi yayımlandı

Öte yandan, Liderler Zirvesi'nin ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde İngiltere'nin AB'den anlaşmalı biçimde ayrılmasından yana olunduğu belirtildi.

Bildirgede, AB Komisyonu'ndan İngiltere ile Brüksel arasındaki Brexit sonrası ilişkileri düzenleyecek bir hazırlık çalışması yapılması talep edildi.

Michel Barnier'in yeniden AB'nin Brexit Başmüzakerecisi seçildiği kaydedilen bildirgede, AB Konseyi'nin İngiltere ile müzakereleri yakından takip edeceği ifade edildi.

Bildirgede, Avro Grubunun ekonomik ve parasal birliği derinleştirmek üzere yaptığı çalışmalar takdir edildi.

Avro Grubunun ESM reformu ile bankacılık konusunda çalışmaları sürdüreceği belirtilen bildirgede, Avro Bölgesi bütçesi kurulması yönündeki faaliyetlerin hızlandırılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA