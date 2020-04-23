AB zirvesi: Resesyondan çıkmanın yollarını arayan AB ülkeleri anlaşamıyor Covid-19 salgınının ağır bir şekilde vurduğu Avrupa Birliği ülkeleri liderleri birliğin resesyondan nasıl çıkacağı konusunda anlaşamıyor.

Covid-19 salgınının ağır bir şekilde vurduğu Avrupa Birliği ülkeleri liderleri birliğin resesyondan nasıl çıkacağı konusunda anlaşamıyor. 27 Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları bugün Brüksel saati ile 13: 00'te video konferans aracılığı ile toplanacak ancak anlaşmazlıklar nedeniyle zirvenin ardından ortak bir açıklama yayımlanması beklenmiyor.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel üye ülkelere zirve öncesinde bir mektup göndererek, "en yakın zamanda ekonominin yeniden canlandırılması için anlaşma" çağrısında bulundu. Euronews.com'da Görüntüle