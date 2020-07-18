AB Zirvesi'ne ülkeler arasındaki anlaşmazlık damgasını vurdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AB Zirvesi'ne ülkeler arasındaki anlaşmazlık damgasını vurdu

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nde Kovid-19'un ekonomideki etkilerine yönelik kurtarma programı ve 2021-2027 bütçesi müzakerelerinin durduğunu söyledi.

AB Zirvesi'ne ülkeler arasındaki anlaşmazlık damgasını vurdu
18.07.2020 21:29 | Son Güncelleme: 18.07.2020 21:32

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nde Kovid-19'un ekonomideki etkilerine yönelik kurtarma programı ve 2021-2027 bütçesi müzakerelerinin durduğunu söyledi.

Başbakan Conte, Facebook hesabından görüntülü mesaj paylaşarak zirveye ilişkin bilgi verdi.

Brüksel'de iki gündür devam eden zirvenin öngörülenden de zorlu geçtiğini belirten Conte, "Müzakerelerde durmuş vaziyetteyiz. Bu, durumun beklenenden daha karmaşık olduğunu gösteriyor. Bir sentez arıyoruz ve bulmalıyız, çünkü bu herkesin yararınadır." dedi.

Conte, krize verecekleri yanıtların orantılı, hazır, kolektif ve sağlam olması gerektiğini vurguladı.

Hollanda ve "tutumlu" olarak anılan başka ülkelerin muhalefetiyle yüzleştiklerini ifade eden Başbakan Conte, "Onlar, bu krize böylesine tutarlı bir cevap verme ihtiyacı olduğu görüşünü paylaşmıyorlar. Halen tartıştığımız pek çok konu var ama şu anda bir çözüm bulamıyoruz." diye konuştu.

Bu arada, İtalyan haber ajansı ANSA'ya bilgi veren İtalyan kaynakları, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin kurtarma fonlarının münferit ülkelerin kullanımına izin verilmesi için konseyde "oy birliği" şartı aranmasında ısrar ettiğini ancak, bunun İtalya tarafından "kabul edilemez" bulunduğunu aktardı.

AB Komisyonu'nun gündeme getirdiği 750 milyar avroluk kurtarma programının boyutu, içerisindeki hibe ve kredilerin miktarı ve bunlara yönelik denetim mekanizması konusunda üye ülkeler konusunda büyük anlaşmazlık yaşanıyor. İtalya, İspanya ve Fransa'nın başını çektiği Kovid-19'dan en çok etkilenen ülkeler, söz konusu programın bir an önce onaylanmasını isterken, Hollanda, Danimarka, Avusturya ve İsveç gibi üye ülkelerin programa yönelik itirazları müzakerelerin zorlu geçmesine yol açıyor.

Müzakerelerdeki tıkanıklığı aşmak için zaman zaman ikili görüşmelerle zirveye ara veriliyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı Magazin
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi 3. Sayfa
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu Magazin
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobil hamlesini tek cümleyle özetledi: Vurgun yemeyi göze aldık Ekonomi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobil hamlesini tek cümleyle özetledi: Vurgun yemeyi...
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi Spor
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu Güncel
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri
Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri
8 gündür aranan anne ve oğlunun cesedi kuyuda bulundu
8 gündür aranan anne ve oğlunun cesedi kuyuda bulundu
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı: 75 ayrı suç kaydı var
Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı: 75 ayrı suç kaydı var
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı
Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı
Yerli otomobil böyle üretilecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hayırlı olsun' deyip paylaştı
Yerli otomobil böyle üretilecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hayırlı olsun" deyip paylaştı
Hayatını kaybeden 'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Son Dakika: Türkiye'de 18 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 918 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 18 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 918 yeni vaka tespit edildi
Üvey kardeşlerin 'ev yapma' tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı
Üvey kardeşlerin "ev yapma" tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı
İngiltere'de koronavirüs aşısının ilk aşaması başarılı oldu
İngiltere'de koronavirüs aşısının ilk aşaması başarılı oldu
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
'Makarna' şifreli fuhuş şebekesinden bir kişi daha yakayı ele verdi
"Makarna" şifreli fuhuş şebekesinden bir kişi daha yakayı ele verdi
Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam
Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
Singapur'da 5 yaşındaki oğlunu kafese kitleyip kaynar suyla öldüren anne ve babanın cezası kesildi
Singapur'da 5 yaşındaki oğlunu kafese kitleyip kaynar suyla öldüren anne ve babanın cezası kesildi
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Afgan kadınlar isimlerini söyleyebilmek için yeni bir kampanya başlattı
Afgan kadınlar isimlerini söyleyebilmek için yeni bir kampanya başlattı
Koronavirüste 2. dalgayı yaşayan İran'da Ruhani'den korkutan açıklama: 35 milyon kişinin daha enfekte olmasını bekliyoruz
Koronavirüste 2. dalgayı yaşayan İran'da Ruhani'den korkutan açıklama: 35 milyon kişinin daha enfekte olmasını bekliyoruz
Silivri'de TEM otoyolunda akılalmaz kaza! Otobüsün açık bagaj kapağı can aldı
Silivri'de TEM otoyolunda akılalmaz kaza! Otobüsün açık bagaj kapağı can aldı
TFF 1. Lig'de play-off'a kalan takımlar ve maç takvimi belli oldu
TFF 1. Lig'de play-off'a kalan takımlar ve maç takvimi belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Fatih Sultan Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Deniz Seki Ozan Güven Tuvana Türkay Huysuz Virjin
Spor Falcao Caner Erkin Bülent Korkmaz İbrahim Üzülmez Robert Prosinecki
Daha Fazla Çocuk Survivor Huysuz Virjin Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: AB Zirvesi'ne ülkeler arasındaki anlaşmazlık damgasını vurdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.7.2020 21:51:27. #1.14#
title