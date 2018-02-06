AB Zirvesi 26 Mart'a Varna'da Yapılacak
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AB Zirvesi 26 Mart'a Varna'da Yapılacak

Avrupa Birliği, AB Zirvesi’nin 26 Mart ’ta Bulgaristan’ın Varna kentinde yapılacağını açıkladı.

AB Zirvesi 26 Mart'a Varna'da Yapılacak

Avrupa Birliği, AB Zirvesi'nin 26 Mart 'ta Bulgaristan'ın Varna kentinde yapılacağını açıkladı. Zirveye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılacak.

Avrupa Birliği'nden (AB) yapılan açıklamada, AB Zirvesi'nin 26 Mart 'ta Bulgaristan'ın Varna kentinde yapılacağı bildirildi. Zirveye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılacak. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, 26 Mart'ta Varna'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelecek. - BRÜKSEL

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