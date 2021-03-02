AB, Yunanistan'ın sığınmacıları geri itmesinin ardından "temel haklara saygı" çağrısı yaptı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Yunanistan'ın geçen hafta çok sayıda sığınmacıyı Türkiye'ye geri itmesinin ardından, bu gibi olaylarda AB ülkelerinin Avrupa değerleri doğrultusunda hareket etmesi ve temel haklara saygı göstermesi gerektiğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Yunanistan'ın geçen hafta çok sayıda sığınmacıyı Türkiye'ye geri itmesinin ardından, bu gibi olaylarda AB ülkelerinin Avrupa değerleri doğrultusunda hareket etmesi ve temel haklara saygı göstermesi gerektiğini bildirdi.

Bir AB Komisyonu sözcüsü, Yunanistan'ın onlarca sığınmacıyı değerli eşyalarını ve paralarını aldıktan sonra Türkiye'ye geri itmesine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

AB Komisyonunun geri itme ve kötü davranma iddialarını çok ciddiye aldığını vurgulayan sözcü, "Temel hakların korunması dahil ilgili yükümlülüklere saygı gösterilmesinin sağlanması ulusal yönetimler ve yargı makamlarının sorumluluğundadır." dedi.

Sözcü, AB Komisyonunun üye ülkelerin kolluk kuvvetlerince yürütülen kötü yönetimi soruşturma yetkisi bulunmadığını hatırlatarak "Diğer olaylarda olduğu gibi bu olayda da ulusal makamların gerçeklerin ortaya çıkarılması ve kanuna aykırı uygulamaların takip edilmesi için soruşturma yapmasını bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

Yunanistan makamlarıyla yakın temas halinde olduklarını belirten Komisyon sözcüsü, Yunanistan-Türkiye sınırındaki karmaşık ve zor durumun farkında olduklarını, bunun sadece Yunanistan'ı değil, tüm Avrupa'yı ilgilendirdiğini kaydetti.

AB Komisyonu sözcüsü, AB Komisyonu olarak Yunanistan'a maddi ve operasyonel destek sunduklarını, refakatçisi olmayan küçük çocukların ve zor durumdaki diğer sığınmacıların başka AB ülkelerine gönderilmesinde koordinasyon desteği verdiklerini hatırlatarak şunları ifade etti:

"Bu zor görevlerinde yetkili makamların orantılı ve Avrupa değerleri doğrultusunda hareket etmeleri önem taşımaktadır. AB Komisyonu, dış sınırlarımızın korunmasının öncelik olmasının yanı sıra temel hakların ve değerlerin savunulmasının gerekli olduğunu defalarca vurgulamıştır. Sınırdaki zorlu bir olayla ilgili alınan tedbirler orantılı, gerekli ve temel haklara saygılı olmalıdır."

Yunanistan'ın son olarak geçen hafta onlarca sığınmacıyı Türkiye'ye geri itmesine Dışişleri Bakanlığı tepki göstermiş, "Yunan hükümetini ve geri itmelere dahil olan tüm unsurları, uluslararası hukukun, AB hukukunun ve 18 Mart Mutabakatı'nın yasakladığı geri itmelere, insanlık onuruna aykırı muamelelere ve insan hakları ihlallerine son vermeye çağırıyoruz." açıklamasını yapmıştı.

Bakanlık açıklamasında, 23 ve 24 Şubat'ta meydana gelen iki olayda Yunan güvenlik güçleri tarafından darbedilen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu sığınmacı/göçmenlerin telefonları, paraları, değerli eşyaları ve ayakkabıları çalındıktan sonra Meriç Nehri'nin ortasındaki adacığa botlarla getirilerek çaresizce ölüme terk edildiği belirtilmiş, bu kişilerin Türk sınır birliklerince kurtarıldığı vurgulanmıştı.

Açıklamada, "18 Şubat 2021'de yine Yunan güvenlik güçleri tarafından Midilli Adası'ndaki mülteci kampından Kovid-19 testi gerekçesiyle çıkarılan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 kişilik Afgan sığınmacı grubu, darbedildikten, değerli eşyaları, paraları alındıktan sonra ülkemize geri itilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

Yunanistan, 4 yılda 80 binden fazla sığınmacıyı Türkiye'ye geri itmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam