AB, Yunanistan'dan sığınmacıların "geri itildiği" iddialarını araştırmasını istedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AB, Yunanistan'dan sığınmacıların "geri itildiği" iddialarını araştırmasını istedi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, Yunanistan'ın sığınmacıları "geri ittiğine" ilişkin tüm iddiaların araştırılması gerektiğini, bu uygulamanın yasak olduğunu belirtti.

AB, Yunanistan'dan sığınmacıların
06.07.2020 18:59 | Son Güncelleme: 06.07.2020 19:11

Avrupa Birliği (AB) Komisyonun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, Yunanistan'ın sığınmacıları "geri ittiğine" ilişkin tüm iddiaların araştırılması gerektiğini, bu uygulamanın yasak olduğunu belirtti.

Johansson, Avrupa Parlamentosunun (AP) Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesine (LIBE) hitap etti. AB Komisyonunun üye ülkelerin hukuk ihlallerini soruşturma yetkisi bulunmadığına dikkati çeken Johansson, "Yunanistan sınırında sığınmacıların geri itildiğine ve ihlallere ilişkin çok sayıda raporlar bulunuyor. Geri itmeler AB hukukuna aykırıdır. Avrupa sınırlarımızı, değerlerimizi ihlal ederek koruyamayız." diye konuştu.

Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı'nın (FRONTEX) sınırda önemli bir rol oynadığının altını çizen Johansson, ancak insan hakları ihlallerini denetlemek için yeni bir mekanizmaya ihtiyaç duyulduğuna işaret etti. Johansson, "Yunanlı yetkililerden tüm yasadışı faaliyetleri takip etmelerini ve gerekli soruşturmayı yürütmelerini talep ediyorum. Herkese iltica hakkı verilmeyebilir ama herkese değerlerimize uygun bir şekilde muamele etmeliyiz." dedi.

Diğer taraftan AP'deki farklı siyasi gruplardan söz alan birçok milletvekili, Yunanistan'ın sığınmacılara muamelesinin kabul edilemez olduğunu, derin endişe duyduklarını ve AB Komisyonu'nun harekete geçmesi gerektiğini savundu.

Refakatsiz mülteci çocuklar

Johansson, Yunanistan'daki refakatsiz mülteci çocukların AB ülkelerine dağıtılması anlaşması kapsamında yarın 25 çocuğun Portekiz'e, çarşamba günü de 25 çocuğun Finlandiya'ya getirileceğini duyurdu. Johansson, AB'nin aynı zamanda hasta çocukların aileleriyle birlikte üye ülkelere dağıtılması için çalışmaların yürütüldüğünü aktardı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak Haber
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! İki köy boşaltılıyor Haber
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! İki köy boşaltılıyor
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı Haber
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı
Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez Haber
Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez
Site yöneticisi, gelir gider hesapları nedeniyle tartıştığı eski yöneticiyi bıçakladı Haber
Site yöneticisi, gelir gider hesapları nedeniyle tartıştığı eski yöneticiyi bıçakladı
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi Haber
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Gaziantep'te vaka sayıları artmaya devam ederse okullar açılmayabilir
Gaziantep'te vaka sayıları artmaya devam ederse okullar açılmayabilir
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
13 yaşındaki kız '10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım' demişti! Bebeği dünyaya geldi
13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesebilir mi? Emniyet'ten tartışmaları bitirecek açıklama
Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesebilir mi? Emniyet'ten tartışmaları bitirecek açıklama
Yargıtay'dan, müdürün kadın memuru elle tacizinin 'babacan tavır' olarak görüldüğü iddialarına yanıt
Yargıtay'dan, müdürün kadın memuru elle tacizinin "babacan tavır" olarak görüldüğü iddialarına yanıt
Bakan Akar, Rus yapımı savaş helikopterinin önünde Libya için kararlılık mesajı verdi
Bakan Akar, Rus yapımı savaş helikopterinin önünde Libya için kararlılık mesajı verdi
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım
89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
Oğulları ile tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
Oğulları ile tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış
7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
İttifak Holding Konyaspor, 90+5'te bulduğu golle Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti
İttifak Holding Konyaspor, 90+5'te bulduğu golle Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Adnan Oktar, bugünkü duruşmada canlı yayınlarındaki gibi davrandı
Adnan Oktar, bugünkü duruşmada canlı yayınlarındaki gibi davrandı
Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e sert sözler: Zirvede bırakmazsan ayağa düşersin
Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e sert sözler: Zirvede bırakmazsan ayağa düşersin
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Yaşar Güler Esra Erdoğan Halife Hafter Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Buse Varol Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Coşkun Sabah
Spor İrfan Buz Gökhan Töre Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Erkek Ankara Twitter Beşiktaş
Şu an buradasınız: AB, Yunanistan'dan sığınmacıların "geri itildiği" iddialarını araştırmasını istedi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 19:38:53. #1.15#
title