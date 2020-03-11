AB, sığınmacılara şiddet uyguladığı iddia edilen Yunanistan'dan soruşturma talep etti Avrupa Birliği tarafından yapılan açıklama ile sınırında bulunan sığınmacılara karşı şiddet ve yasal olmayan müdahalelerde bulunduğu iddia edilen Yunanistan'dan konu ile ilgili olarak soruşturma açılması istendi.

Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Adalbert Jahnz, her gün yaptığı basın brifinginde bugün Yunanistan sınırında yaşananları ele aldı. Jahnz, Yunanistan'ın sığınmacılara şiddet uyguladığı iddiası üzerine soruşturma çağrısı yaptı.

''ŞİDDET İDDİASINI SORUŞTURMALARINI BEKLİYORUZ''

Adalbert Jahnz, bugün yaptığı açıklamada, "Yunan yetkililerin (sığınmacılara yönelik) herhangi bir şiddet ya da yasa dışı müdahale iddiasını soruşturmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Yunan görevlilerinin istisnai bir durumlar karşılaştığını söyleyen Jahnz, zor bir görevin onları beklediklerini ve"Bunu, temel haklara tam olarak uyarak ve orantılı biçimde yapmalılar." dedi.

SIĞINMACILARIN YUNANİSTAN SINIRINDAKİ 13.GÜNÜ

Sığınmacıların Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişlerinin 13. gününe girildi. Yunanistan sınır birlikleri sığınmacılara gaz bombalarıyla müdahale ediyor. Ayrıca gaz fişeklerini doğrudan onları hedef alarak atıyor.

YARALANAN SIĞINMACILAR, EDİRNE'DE TEDAVİ EDİLİYOR

Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Yunanistan tarafından ateşli silah, plastik mermi, gaz bombası ve tazyikli suyla yapılan müdahaleler sonucunda yaralanan 2 bin 306 sığınmacının kentteki hastaneler ve sahra hastanesinde müdahale edildiğini açıkladı.

YUNANİSTAN'A GEÇEN SIĞINMACI SAYISI KAÇ OLDU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 Mart günü yaptığı açıklamada saat 12.10 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne Meriç'ten Yunanistan'a geçen sığınmacı sayısının 142 bin 175 olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA