AB, Yunanistan'dan göçmenlerin denizde geri itilmesini soruşturmasını istedi Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Christian Wigand, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde düzensiz göçmenlerin Yunan unsurlarca geri itildiği, göçmenlere şiddet ve kötü muamele uygulandığına yönelik iddiaları soruşturması gerektiğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Christian Wigand, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde düzensiz göçmenlerin Yunan unsurlarca geri itildiği, göçmenlere şiddet ve kötü muamele uygulandığına yönelik iddiaları soruşturması gerektiğini belirtti.

Wigand, günlük basın toplantısında, Yunanistan'a gitmeye çalışan çok sayıda düzensiz göçmenin yakalandıktan sonra açık denize geri bırakıldığı, botlara bu sırada kapasitelerinden fazla göçmenin bindirildiği ve bu kişilere şiddet dahil kötü muamele uygulandığına yönelik haberlerle ilgili soruyu yanıtladı.

AB Komisyonunun geri itme ve kötü muamele iddialarını çok ciddiye aldığını vurgulayan Wigand, "Ulusal makamlar ve ulusal yargı, temel haklar dahil olmak üzere yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamakla sorumludur. Geri itme, şiddet kullanımı ve kötü muameleyle ilgili tüm iddialar soruşturulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Wigand, AB'nin beklentisinin Yunan makamlarının gerçeklerin ortaya çıkarılması ve kanunlara aykırı muamelenin takibi için soruşturma yürütmesi olduğunu söyledi.

Ulusal makamların soruşturma başlatmaması halinde AB Komisyonunun ne yapabileceği sorulan Wigand, Komisyonun kendi başına soruşturma yapma yetkisi bulunmadığını, sınırların ve temel hakların korunmasının üye ülkelerin sorumluluğunda olduğunu kaydetti.

Wigand, AB'nin sadece bu sorumlulukların nasıl yerine getirildiğini izleme görevi bulunduğunu hatırlatarak, "AB düzeyinde neler yapılabilir, buna bakıyoruz." ifadesini kullandı.

Komisyon üyesi Ylva Johannson da yakın zamanda Avrupa Parlamentosunda "Bence artık geri itme haberlerini izlemek ve doğrulamak için yeni bir mekanizma kurmaya ihtiyacımız olup olmadığını düşünmenin zamanı gelmiştir." demişti.

ABD ve Avrupa basınında çıkan Yunanistan'ın göçmenleri geri ittiğine dair haberlerin ardından son olarak hafta sonunda İzmir'in Foça ilçesinde Yunanistan unsurlarınca lastik botlarla Türk karasularına geri itilen 125 düzensiz göçmen kurtarılmıştı.

Kaynak: AA