AB Yunanistan'da ülkelerine dönmeyi kabul eden 5 bin sığınmacıya 2 bin euro verecek Avrupa Birliği ile Yunanistan mülteci kamplarında yaşayan göçmenlerin gönüllü bir şekilde ülkelerine dönmeleri halinde para yardımı yapılacağını duyurdu.

Avrupa Birliği ile Yunanistan mülteci kamplarında yaşayan göçmenlerin gönüllü bir şekilde ülkelerine dönmeleri halinde para yardımı yapılacağını duyurdu.

Yunanistan'a 1 Ocak 2020'den önce gelen 5 bin sığınmacının her birine ülkelerine gönüllü bir şekilde dönmeyi kabul etmeleri halinde 2 bin euro verileceği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com