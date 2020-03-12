AB Yunanistan'da ülkelerine dönmeyi kabul eden 5 bin sığınmacıya 2 bin euro verecek
Avrupa Birliği ile Yunanistan mülteci kamplarında yaşayan göçmenlerin gönüllü bir şekilde ülkelerine dönmeleri halinde para yardımı yapılacağını duyurdu.
12.03.2020 19:31 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:31
Avrupa Birliği ile Yunanistan mülteci kamplarında yaşayan göçmenlerin gönüllü bir şekilde ülkelerine dönmeleri halinde para yardımı yapılacağını duyurdu.
Yunanistan'a 1 Ocak 2020'den önce gelen 5 bin sığınmacının her birine ülkelerine gönüllü bir şekilde dönmeyi kabul etmeleri halinde 2 bin euro verileceği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com